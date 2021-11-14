مواطنو بلغاريا ينتخبون للمرة الثالثة خلال عام واحد

وبحسب التقارير المحلية، يحق لـ 6.7 مليون ناخب التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، اليوم الأحد، حيث يختار من بين 23 مرشحًا، فى حين يعتبر الرئيس الحالى رومن راديف، أوفرهم حظًا.
وإذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من نصف الأصوات، سيتجه البلغاريون إلى إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين حصلوا على الأصوات.
فيما تشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" الذى يتزعمه بويكو بوريسوف، والذى أطاحت به الانتخابات من منصبه فى أبريل الماضى، يمكن أن يصبح أقوى قوة فى البرلمان إذا حصل على مالا يقل عن 24% من الأصوات.
كما ذهبت استطلاعات الرأى إلى احتمالات بأن يحصل حزب مكافحة الفساد الجديد "نحن مستمرون فى التغيير" على 16% من الأصوات، ما قد يمكنه من تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحى.
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