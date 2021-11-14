استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2021 وموعد نزول النتائج موقع وزارة التربية العراقية epdu.gov.iq

نتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2021، حيث انتهى الطلاب والطالبات بالعراق بكافة فروع الصف السادس الاعدادي من اختبارات الدور الثاني الخاصة بهم رسميا، وينتظر الطلاب درجاتهم في الدور الثاني بفارغ الصبر، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فتابعوا معنا.

امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2021

وقد أدى طلاب الصف السادس الاعدادي بالعراق بكافة الدراسات (العربية، والكردية، والتركمانية، والأجنبية (الإنجليزية)) الامتحانات الخاصة بهم بالدور الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن السماح بدخول الطلاب الحاملين لدرس او اثنين في الدور الأول، والتي تابعنا معكم نتائجها في نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2021 والتي ظهرت منذ شهرين.

حيث بدأت امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021 من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، وقد انتهت الاختبارات بالنسبة للفرع الأحيائي من يوم الاثنين 8 نوفمبر 2021.

وقد انتهت الامتحانات بالنسبة لكافة الفروع والدراسات الأخرى في يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، وبدأت بعدها عمليات التصحيح والمراجعة مباشرة في مراكز التصحيح في المحافظات العراقية المختلفة، والتي تعمل بكامل طاقتها لإنهاء عمليات التصحيح والمراجعة وضمان حصول كل طالب على حقه.

موعد نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

ولم تعلن وزارة التربية حتى اللحظة في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها عن موعد نهائي لنتائج الدور الثاني حتى اللحظة.

ولكننا نتوقع أن يتم الإعلان النتائج في فترة تبدأ من 10 أيام إلى أسبوعين، وهذا ككل عام في نتائج الدور الثاني، حيث إن عمليات التصحيح بالدور الثاني تكون أسرع بكثير من الدور الأول، وهذا بسبب محدودية عدد المواد التي يمتحن بها الطلاب.

حيث إن أقصى عدد مواد امتحنه كل طالب في الدور الثاني هو مادتين فقط، وهذا ما سيجعل النتائج تظهر في أقرب وقت ممكن.

رابط استخراج نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي 2021

ويمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم فور ظهورها بكل سهولة، وهذا من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية من الرابط epdu.gov.iq.

ثم اضغط على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2021 (في حال ظهورها).

ستنتقل إلى صفحة تحميل النتائج، اختر المحافظة التي تريد الحصول على الكشف الخاص بها (الرصافة الأولى على سبيل المثال).

قم بتحميل الكشف، ثم ابحث عن اسم الطالب ورقمه الامتحاني لتجد النتيجة الخاصة به.

ملحوظة: نرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة من المواقع الغير متخصصة والعناوين المضللة بخصوص نتائج الدور الثاني الخاصة بالسادس الاعدادي، حيث ان الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب ما زالت في طور التصحيح، والنتائج لن تظهر قبل أسبوع على الأقل من لحظة كتابة المقال، وهذا حفاظا على وقتكم الثمين، نتمنى أن نكون قد أفدناكم في مقالنا هذا، فتابعوا معنا أولا بأول لتتعرف على المزيد والمزيد في موقعكم ثقفني.