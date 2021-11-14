فيديوهات ترصد "عاصفة الرعب" بأسوان.. أنوار في السماء

رصدت مقاطع فيديو عدة لحظات من العاصفة الرعدية التي ضربت محافظة أسوان جنوبي مصر، بما في ذلك سقوط البَرد، في ظاهرة ربطها خبراء بالتغيرات المناخية.

وأظهرت مقاطع فيديو تظهر البرق وهو يضيء سماء أسوان، قبل أن يعقبه صوت الرعد الهائل.

وتتعرض محافظة أسوان منذ فجر السبت إلى أمطار غزيرة أفضت إلى سيول تسببت في هدم منازل ومنشآت وجرفت مقابر.

وتسببت السيول والرياح في جرف العقارب والأفاعي من أوكارها في الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، ما يتسبب في ردة فعل عنيفة لها.

وذكرت وزارة الصحة أن لدغات العقارب أصابت نحو 500 مواطن في المحافظة.

وأمر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية باستئناف حركة الملاحة النهرية، وفتح الطرق السريعة، مشيرا إلى أن العمل جار نحو استعادة التيار الكهربائي تدريجيا بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية عن الخدمة.

وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية انحسار الحالة الجوية المضربة في منطقة أسوان، إذ توقعت سقوط أمطار على خفيفة على المحافظة.

ومع ذلك، منح المحافظ إجازة استثنائية لطلاب المدارس، الأحد، حفاظ اعلى سلامة الطلاب في ظل احتمال استمرار تقلب الأحوال الجوية، بحسب صفحة المحافظة الرسمية على "فيسبوك".

وتعمل السلطات المصرية حاليا على سحب مياه السيول المتجمع في المحافظة ورفع الأشجار وأعمدة الإنارة التي هوت مع العاصفة.

وفي محافظة الأقصر المجاورة، شهدت الأجواء عاصفة ترابية أدت لانخفاض الرؤية وتسببت في إيقاف حركة الملاحة النهرية بالمحافظة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية فيديو يظهر سماء الأقصر وقد أصبحت صفراء مع اشتداد الأجواء العاصفة الترابية.

تفسير الظاهرة

وبدورها، ذكرت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إيمان شاكر، أن التغيرات المناخية هي سبب الطقس السيء في مصر، وسقوط "البرد" (القطع الثلجية الصغيرة) على أسوان.

وقال شاكر في حديث مع قناة "الحياة" المحلية: "التغيرات المناخية سبب كثرة سقوط البرد في جمهورية مصر العربية، وباتت هذه ظاهرة طبيعية في مصر مؤخرا".

وذكرت أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت منذ الأسبوع الماضي بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جنوب البلاد، وهذه الموجة أثرت على أسوان التي شهدت العديد من الظواهر الجوية كسيول وأمطار رعدية مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد.