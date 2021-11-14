العراق: التصدى لهجوم شنه داعش جنوب الموصل

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت ميليشيا الحشد الشعبى العراقية، إن "قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبى تمكنت، أمس السبت، من إحباط تعرض لفلول داعش الارهابى فى قضاء الحضر جنوب الموصل".
وأوضح البيان أن عناصر من فلول تنظيم داعش الإرهابى حاولوا اعتراض قطعات اللواء 25 التابع للحشد الشعبى جنوب غرب الحضر، قبل أن تتصدى لهم القوة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار.
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