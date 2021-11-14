جدة - نرمين السيد - دعا وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبى الشقيق من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلا عن رئيس دولة الإمارات، فى أعمال "مؤتمر باريس الدولى من أجل ليبيا"، الذى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس والتى اختتمت فعالياته أمس.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدعو لتمكين الليبيين من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.