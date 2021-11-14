إخماد حريق في مجمع تكرير لشركة برتامينا الإندونيسية

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الإندونيسية العملاقة برتامينا، اليوم الأحد، إنه تم إخماد حريق شب في مجمع تكرير تابع للشركة في سيلاكاب بإقليم جاوة الوسطى دون أن يتأثر الإنتاج.

وشب الحريق حوالى الساعة 7:20 مساء (1220 بتوقيت جرينتش) أمس السبت في وحدة لتخزين الوقود.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام المحلية حريقا كبيرا لون السماء باللون البرتقالي.

وقالت نيكي ودياواتي الرئيسة التنفيذية لشركة برتامينا في إفادة صحفية، اليوم الأحد: “لم يتسبب الحريق في أي إغلاق لذلك لا يوجد تأثير على الإنتاج”.

وأضافت أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقالت برتامينا، على موقعها على الإنترنت، إن سيلاكاب تعد واحدة من أكبر منشآت التكرير التابعة لها وتوفر نحو 34 بالمئة من الطلب المحلي على الوقود.

وأضافت الشركة أن حوالي 80 شخصا يعيشون في الجوار تم إجلاؤهم خلال الليل عادوا إلى منازلهم.