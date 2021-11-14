عبر موقعها الإلكتروني ، أعلنت #النيابة_العامة بالمملكة العربية السعودي عن طرح عدد 284 درجة إدارية وهندسية شاغرة مختلفة للرجال والنساء علي المراتب من الخامسة وحتي الثامنة علي سلم رواتب الموظفين العام بالدرجة الإدارية ، وذلك في مختلف مناطق المملكة ، ليتم التوظيف عبر منظومة جدارة ، وبخبر تناقلته جميع الصحف السعودية ومواقع التواصل ، النيابة العامة تطرح 284 وظيفة للرجال والنساء ، ومن خلال فقرات المقال التالية نستعرض لحضراتكم طريقة التقديم علي تلك الوظائف والاشتراطات اللازمة للتقديم والمدة المتاحة للتقديم ، وكذلك عدد الوظائف المتاحة بكل رتبة ، والفئات المستهدفة للتقديم ، كما يمكنكم الاطلاع علي ضوابط اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

النيابة العامة تطرح 284 وظيفة للرجال والنساء

عبر منظومة التوظيف جدارة ، يتمكن الخريجين والخريجات من أبناء المملكة والحاصلين علي الدرجات العلمية المطلوبة ، التقدم لشغل الشواغر المتاحة علي الدرجات الوظيفية التالية :

الخامسة : بواقع 38 وظيفة للرجال ، و عدد 16 وظيفة نسائية. السادسة : بإجمالي 125 وظيفة للرجال ، وعدد 69 للنساء. السابعة : مجمل 10 وظائف للرجال ، و 5 وظائف للسيدات. الثامنة : 20 وظيفة للرجال ، ووظيفة واحدة للنساء.

و النيابة العامة تدعو للتقدم على شغل 284 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات ، ويجري توزيع مسميات الوظائف علي المناطق للجنسين وفق البيان التالي :

المسميات الوظيفية المطلوبة للرجال والنساء في النيابة العامة

تطلب النيابة العامة بالمملكة 284 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية بين الرجال والنساء بالتوزيع التالي حسب الدرجات الوظيفية العامة بالمسميات و التخصصات و المرتبة في النيابة العامة التالية :

كاتب ضبط. كاتب سجل. تخصص مهندس معماري. مهندس معماري مساعد. وظيفة مهندس كهربائي مساعد. خريج مهندس مدني. مدقق حسابات. مدقق حسابات مساعد. مأمور صرف. محاسب مساعد. مترجم لغة هندية. مترجم لغة اردو. باحث إحصاء مساعد. باحث وثائق. فني تشغيل آلات. وظيفة فني دعم. و فني دعم مساعد. كهربائي. فني تبريد وتكييف. ميكانيكي سيارات.

ويتم توزيع الدرجات الوظيفية العامة علي مستوي المملكة وفق بيان المناطق التالي :

الفئات المستهدفة للتقديم 284 وظيفة للرجال والنساء

يستهدف تقديم وظائف النيابة العامة السعودية الفئات التالية للتقديم علي الشواغر السابق ذكرها :

حاملي شهادات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية أو ما يعادلها. الحاصلين علي البكالوريوس في الإختصصات المذكورة. للخريجين بدرجة الدبلومات العليا ما فوق الجامعية. الحاصل علي درجة ماجستير في الإختصصات المطلوبة.

وتكون أولوية الترشيح للتخصصات الغير تربوية ، ثم التربوية.

طريقة التقديم علي وظائف النيابة العامة عبر جدارة

يستطيع المتقدمين التسجيل للترشح علي الوظائف المتاحة ، باتباع الخطوات التالية :

من خلال إعلان النيابة العامة عبر موقع جدارة أو عبر الرابط الرسمي لمنصة مسار ، نقوم بتسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد ثم الدخول.

تقوم بوضع جميع البيانات الشخصية والعلمية الخاصة بك وتراجعها إن كانت مدخلة سابقاً وتعديل اللازم.

تختار أيقونة التقدم علي الإعلانات الوظيفية المتاحة.

تضغط علي ” رغبة دخول مسابقة الوظائف “.

تبحث عن الوظيفة التي ترغب التقديم لها ، ثم تحددها.

بعد ذلك تقوم بحفظ الطلب.

يمكن بعدها طباعة الطلب المقدم والاحتفاظ به لوقت المراجعة.

ويتاح الاعتراض للمتقدمين علي نتائج الترشيح من خلال الموقع.

الشروط و الضوابط العامة للتقديم علي الوظائف

يجب علي المتقدمين اتباع الضوابط التالية :

يجب اجتياز اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية للمتقدمين علي الوظائف بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة من الرجال والنساء. للحاصل علي مؤهل علمي من خارج المملكة ، يجب تقديم شهادة معادلة بالمؤهل معتمدة من وزارة التعليم السعودية. يتم ترشيح المتقدمين الأعلى نقاطاً لمقابلة شخصية علي كل وظيف معلنة للمفاضلة بينهم. يستبعد كل مرشح أو مرشحه لا تنطبق بياناتهم المقدمة مع الحقيقة وفق المقابلة الشخصية. يتم اعتماد نتائج القبول بعد أجراء المقابلة الشخصية ومطابقة دليل البيانات المقدمة.

يبدأ التقديم اعتباراً من الأحد 14 نوفمبر 2021 م والموافق 9 ربيع الآخر 1443 هـ ، ويستمر لمدة خمس أيام حتي تاريخ الخميس 18 نوفمبر 2021 م والموافق 13 ربيع الآخر 1443 هجرياً.