شكرى يزور الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبى

جدة - نرمين السيد - زار وزير الخارجية سامح شكرى، معرض ⁧‫إكسبو 2020 دبى‬⁩، اليوم الأحد، وأثنى على الجناح المصرى المتميز، وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة، وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلاً عما يُتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحى بمصر.





وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أعلنت أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبى أصبح وجهة رئيسية لزوار الإكسبو، حيث استقبل الجناح منذ افتتاح الإكسبو مطلع أكتوبر الماضى وحتى الآن، نحو 220 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

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