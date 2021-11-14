داعش يتبنى الهجوم على ثكنة للشرطة الباكستانية

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم بتفجير عبوة داخل ثكنة للشرطة الباكستانية فى منطقة باجور، أمس السبت.



جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم بتفجير عبوة داخل ثكنة للشرطة الباكستانية فى منطقة باجور، أمس السبت. وفى بيان عبر حساب التنظيم الإرهابى على "تليجرام"، قال داعش إن ضابطًا وعنصرًا من الشرطة الباكستانية قُتلا خلال الهجوم، حسبما نقلت "رويترز".

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