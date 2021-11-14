واشنطن تلوح بفرض عقوبات ضد من يحاولون عرقلة الانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى سيتخذان الموقف اللازم لمعاقبة أى شخص يدعو إلى العنف، قبل وأثناء أو بعد الانتخابات المرتقبة فى ليبيا، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ رد الفعل المناسب تجاه أى شخص يحاول تعطيل الانتخابات الليبية.





وفى تصريحات لقناة "218" الليبية، وصف نورلاند الانتخابات الليبية المرتقبة فى 24 ديسمبر المقبل، بأنها مفتاح الاستقرار الوحيد فى ليبيا، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة للانتخابات وللشعب الليبى لضمان إنجازها فى موعدها. كما أثنى نورلاند على جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، مؤكدًا على أنها "مؤسسة تقنية وتعمل بمهنية عالية"، وقد مهدت الطريق بكفاءة عالية لإجراء الانتخابات فى موعدها. وتاابع نورلاند أن الولايات المتحدة لا تُفكر حاليًا فى فرض العقوبات على أى شخص بعينه حاليًا، بل على من هم مستعدون لإثارة العنف أو الدعوة إليه، إما لإعاقة سير الانتخابات عندما تنطلق، أو للتشكيك فى النتائج بعد ظهورها. وأعرب السفير الأمريكى عن ثقة واشنطن من إجراء انتخابات ناجحة قبل حلول العام الجديد، مؤكدًا أن إيجاد حكومة منتخبة ديمقراطيًا فى ليبيا، سينتج عنه توزيع أكثر عدلاً للثروة، وسيمنح الشعب الليبى مكانة أفضل وازدهارًا.

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