موعد مباراة سوريا وإيران القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، يستقبل ستاد ملعب الملك عبدالله الثاني أحداث مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث ستكون أنظار كافة جماهير كرة القدم السورية متجه صوب هذا الملعب من أجل متابعة مباراة المنتخب السوري أمام نظيره الإيراني.

المنتخب السوري في هذه المباراة يدخل رافعاً شعار لابديل عن الفوز، خاصةً وأن منتخب نسور قاسيون يحتلون مركزاً متأخراً في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث لم يتمكن حتى الآن المنتخب السوري من تحقيق أي فوز له خلال الخمس جولات الماضية.

ظروف سوريا وإيران قبل المباراة المرتقبة

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس والأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث تعادل نسور قاسيون في مبارتين فقط، وتلقوا الخسارة في ثلاث جولات، ليكون في رصيد المنتخب السوري نقطتين فقط.

أما المنتخب الإيراني فيدخل هذه المباراة وعينه على حسم أمور التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 مبكراً، المنتخب الإيراني نجح في تصدر المجموعة الأولى والحفاظ على الصدارة منذ الجولة الأولى من منافسات هذه المجموعة، وبالفعل بعد انتهاء منافسات الدور الأول من هذه المجموعة كانت الصدارة للمنتخب الإيراني برصيد ثلاثة عشر نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن المنتخب اللبناني صاحب المركز الثالث والذي يؤهل لمباراة المحلق الآسيوي، لذا فإنه في حال نجح المنتخب الإيراني في الابتعاد بالصدارة خلال الجولتين المقبلتين فإنه سيحسم التأهل بشكل مبكر، وقد يكون أول المنتخبات الآسيوية المشاركة بالتصفيات تحسم بطاقة التأهل عن القارة الصفراء.

موعد مباراة سوريا وإيران

ويترقب عشاق ومحبي المنتخب السوري موعد لعبة سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم 2022، حيث سيتم إقامة مباراة سوريا وإيران مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق، الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.

القنوات الناقلة لأحداث مباراة سوريا وإيران

هذا وسيتم النق الحي والمباشر لأحداث مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم من خلال شاشة قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.