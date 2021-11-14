مسؤول ألمانى يعارض استقبال المهاجرين العالقين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتج" الألمانية، قال رئيس ولاية سكسونيا، ميشائل كرتشمر: "يجب ألا نستقبل هؤلاء المهاجرين فى الاتحاد الأوروبى أو فى ألمانيا"، مشددًا على أن ألمانيا لديها قواعد واضحة فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار كرتشمر فى الوقت ذاته إلى أنه "يمكن للاجئين معترف بهم أو عمالة متخصصة القدوم، وكلا الأمرين لا ينطبقا على المهاجرين الذين استدرجهم لوكاشينكو. ويتعين علينا أن نظهر للديكتاتور فى مينسك أنه لن ينجح بهذا الإجراء، حينئذ سيوقف أعمال التهريب".

كما شدد رئيس حكومة سكسونيا على ضرورة أن يتحمل المجتمع صور الأشخاص الذين يعانون على الحدود، وأن يساعد بولندا فى تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، قائلاً: "وارسو تتصرف بشكل صحيح".

وعلق آلاف المهاجرين منذ أيام طويلة على الحدود البيلاروسية فى مخيمات مؤقتة فى الغابات فى درجات حرارة تقترب من التجمد، فى حين يتهم الاتحاد الأوروبى رئيس بيلاروسيا بأنه سمح للمهاجرين بالدخول إلى بلاده على نحو مقصود، كى يواصلون السفر بعد ذلك عبر الحدود.