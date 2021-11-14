اليمن: مقتل 3 أشخاص بينهم مسلحان فى ضربة جوية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مسؤول أمنى فى القوات الحكومية اليمنية، إن "طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة كانت تقل رجلاً يرجح أنه ينتمى إلى تنظيم القاعدة برفقة زوجته، ما أدى إلى إصابتهما بجروح".

وأضاف أن "3 أشخاص، مدنى ومسلحان يرجح انهما ينتميان لتنظيم القاعدة، حضروا فى سيارة لإسعاف الجريحين، لكن سيارتهم تعرضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيرة ما أدى إلى مقتلهم".

وكشف مسؤول حكومى آخر فى المنطقة الحدودية بين محافظتى شبوة والبيضاء وسط اليمن، عن تفاصيل الضربتين وحصيلة القتلى، مؤكدًا أن المدنى الذى قُتل، وكان برفقة المسلحين، ينتمى إلى قبيلة محلية.