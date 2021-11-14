الشرطة البولندية: 50 مهاجرًا اخترقوا الحدود

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة البولندية، اليوم الأحد، أن 50 مهاجرًا اخترقوا التحصينات على الحدود مع بيلاروسيا، ودخلوا إلى البلاد بالقرب من قرية ستارزينا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع حالة التوتر بين بولندا وروسيا البيضاء.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة البولندية فى بودلاسكا، فى بيان عبر "تويتر"، إنه "قبل الخامسة من مساء أمس السبت، اقتحم حوالى 50 شخصًا بولندا بالقرب من ستارزينا"، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطنًا عراقيًا فى وقت لاحق.

وقالت الشرطة البولندية إنها تعرضت لهجوم مساء أمس السبت، خلال محاولة منفصلة للتوغل عبر الحدود.

وكان آلاف المهاجرين سافروا إلى روسيا البيضاء على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبى، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود فى درجات حرارة متجمدة.

ويتهم الاتحاد الأوروبى روسيا البيضاء بافتعال الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التى فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارًا، حيث حذرت بعض الدول فى المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكرى.

ووفقًا لبيانات حرس الحدود البولندى، كان هناك 223 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانونى أمس السبت.