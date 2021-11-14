حضري البان كيك الهش بقوام خفيف ولذيذ جداً

يعتبر البان كيك الهش من الحلويات اللذيذة التي تقدم لوجبة الفطار أو يمكن تقديمه كنوع لذيذ وخفيف من الحلويات للضيوف، مكوناته سهلة جداً وبسيطة، ويعتبر هو من الحلويات السهلة في طريقة تحضيرها وخاصة للمبتدئين في عمل الحلويات، يمتاز قوامه بأنه خفيف ولذيذ يمكن تقديمه بأكثر من طريقة يمكن تقديمه من الزبدة المثلجة والعسل الأبيض أو يمكن تقديمه مع قطع مختلفة من الفواكه مثل الفراولة والموز، أو يمكن إضافة بعض من المكسرات إليه داخل العجينة وتزينه بالمكسرات بعد تسويته أيضاً، وهو من الحلويات الجميلة التي لا تحتاج إلي الفرن في تسويته نحتاج فقط إلي طاسة غير قابلة للالتصاق ويتم تسويته على نار هادئة حتي ينضج بالطريقة الصحية والمضبوطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البان كيك الهش والخفيف بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل البان كيك الهش

تعتبر المكونات بسيطة جداً وهي غير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كوب ونصف من الحليب.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 صفار بيضة.

4 ملاعق من الزبدة المذابة.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

5 ملاعق سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 بياض بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير البان كيك الهش ولذيذ بالطريقة الآتية:ـ

نقوم بإضافة عصير الليمون إلي الحليب ونقلب المكونات ثم نضيف الحليب في وعاء عميق، ثم نضيف إليه صفار البيض ورشة من الفانيليا ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف الزبدة ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق ورشة الملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا. نقلب المكونات حتي تتجانس تماماً ويصبح الخليط متجانس، ثم نقوم بخلط بياض البيض حتي يصبح قوامه كريمي ثم نضيف إليه السكر تدريجياً حتي يصبح الخليط كريمي. ثم نضيف الخليط السابق إلي بياض البيض ونخلط المكونات معاً حتي يمتزج خليط بياض البيض مع خليط الصفار والدقيق.

طريقة التسوية

طريقة التسوية بالطريقة الصحيحة هي كما يلي:ـ