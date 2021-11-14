روسيا تتخطى 1200 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 1219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 38823 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، ارتفاع إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 9706074 إصابة مؤكدة حتى الآن. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 255386 حالة، فى حين تماثل 29821 للتعافى من إصابتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين فى روسيا إلى 7784585 حالة شفاء.

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