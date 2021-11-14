روسيا تحمل بريطانيا أزمة المهاجرين وظهور داعش

جاءت تصريحات متحدثة الخارجية الروسية ردًا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراوس، التى التى حملت فيها روسيا المسؤولية عن أزمة المهاجرين على الحدود الأوروبية مع بيلاروسيا.
وقالت زاخاروفا: إن "الغزو البريطانى للعراق الذى تم التخطيط له بعناية محكمة، ومشاركة 45 ألف جندى بريطانى فى مساعدة الولايات المتحدة فى احتلال هذا البلد، وقتل مواطنيه ونهب ثرواته، يجعل بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية على ما نتج عن ذلك من تدفقات لللاجئين، وظهور داعش، والكوارث الإنسانية فى هذا الجزء من العالم".
وفى بيان لها عبر "تليجرام"، أضافت المتحدثة الروسية: "بما أن لندن لم تتحمل مسؤولية جرائمها، فلا يحق لمسؤوليها إلقاء اللوم على أحد".
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قالت فى وقت سابق، إن "روسيا مسؤولة عن الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية، داعية موسكو إلى الضغط على السلطات البيلاروسية لإنهاء الأزمة".
ويأتى التراشق بين الجانبين الروسى والبريطانى على وقع أزمة الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، التى تشهد توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، بعد تجمع آلاف المهاجرين، بينهم عدد كبير من العراقيين، يحاولون الدخول إلى بولندا، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبى.
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