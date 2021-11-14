نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب في بنك أبوظبي التجاري والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب في بنك أبوظبي التجاري، بخطوات بسيطة للغاية يتمكن المواطنين من فتح حساب توفير في بنك أبوظبي من أجل الاستعداد لتوفير مبالغ مالية تساهم معكم في شراء منزل سيارة أو شقية سكنية أو أي أمر من الأمور التي تستعد لها الفترة القادمة، حيث أتاح مصرف أبوظبي إمكانية فتح 5 حسابات لكل مواطن وذلك لأغراض مختلفة، لتحقق أعلي نسبة ربح والتي تبدأ من 1.56%، لذا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني خطوات فتح حساب في بنك أبوظبي والشروط والضوابط الخاصة.

فتح حساب في بنك أبوظبي ADCB

يتمكن الموظفين المقيمين في دولة الإمارات فتح حساب جاري لإنجاز المعاملات المالية بكل سهولة ويسر من خلال فروع البنك العديدة المنتشرة في أنحاء الإمارات بشرط أن يكون الدخل الشهري 5000 درهم إماراتي بدون مصاريف دفتر الشيكات، كما يتمكن المواطنين من فتح حساب في بنك أبوظبي أونلاين بخطوات مبسطة.

خطوات فتح حساب في بنك أبوظبي التجاري

تتمكن من القيام بفتح حساب لدي بنك أبو ظبي من خلال إتباع بعض الخطوات التالية:



الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بنك أبوظبي. الضغط علي الأيقونة الموجود باليسار مكتوب فيها”فتح حساب جديد”. الضغط علي فتح حساب إلكتروني بالدرهم. تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تخص (الاسم، رقم تعريف العميل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الإمارة). التحقق من الرمز المرئي. الضغط على تقديم الطلب.

شروط فتح حساب في بنك أبوظبي

وضع بنك أبوظبي التجاري بعض المعايير والضوابط الجديدة والتي يجب أن يكون المتقدم علي معرفه بها قبل بدء فتح حساب والتي جاءت كالتالي:

في حالة لم يستكمل رصيد العلاقة المصرفية للمتقدم يتم فرض رسوم شهرية.

في حالة الشيكات المرتجعة يتم فرض رسوم علي حسب جدول الأسعار.

في حالة استخدام أجهزة الصراف الآلي الغير تابعة لبنك أبوظبي يتم فرض رسوم إضافية.

مميزات فتح حساب في بنك أبوظبي

إمكانية فتح حساب في بنك أبوظبي للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات.

الحصول مجاناً علي كشف حساب إلكتروني مجاناً.

إمكانية فتح حساب في البنك بالعملة التي ترغب بها سواء كانت بالدرهم أو أي عملة أخري.

إمكانية إدارة الحساب المصرفي بالهاتف.

الاستفادة من خدمات تحويل الراتب الخصم المباشر، سداد الفواتير، تحويل رصيد، بالإضافة إلي الاستفادة بدفتر شيكات.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك أبوظبي

يتطلب بنك أبوظبي 3 مستندات لإمكانية فتح حساب في بنك أبوظبي التجاري والتي جاءت كالتالي:

اصل وصورة جواز للمقيمين موضح به سريان التأشيرة لأكثر من 30 يوم. صورة واصل لبطاقة الهوية الإماراتية. بيان موضح به الدخل الشهري.

رقم الاتصال بنك أبوظبي التجاري

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء بنك ADCB من خلال الهاتف عن طريق الاتصال بالأرقام التالية (600502030 /8008 800/2004 800/5626 800) علي مدار ال24 ساعة كما يمكنكم الاتصال من خارج الأمارات عبر الرقم التالي 97126210090+ حيث يعمل فريق خدمة العملاء علي الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بكم.

طريقة التواصل مع مصرف الراجحي واتساب

تتمكن من التواصل مع بنك الراجحي من خلال تطبيق WhatsApp messenger عبر الرقم التالي (920003344) وذلك للرد الفوري على كافة الأسئلة والاستفسارات، حيث يمكنكم الإستفادة من الخدمات المصرفية عبر الهاتف من مجانا مثل إضافة مستفيد، إلغاء مستفيد، تعديل مستفيد، طلب إلغاء حوالة، أو من خلال الاستعلام عن استفسارات أخري.

وصلنا إلى ختام توضيح خطوات فتح حساب في بنك أبوظبي التجاري والشروط والمستندات المطلوبة.