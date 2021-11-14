آلية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443 عبر منصة نور التعلمية

آلية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443، الآن يمكن لطلاب وطالبات مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر إلى برنامج نظام نور التعليمي باستخدام الحساب الشخصي للمستعلم في نظام نور، حيث تظهر النتائج الطلاب عقب اعتمادها رسميًا ورفعها على نظام نور،، كما أن نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني تابع لوزارة التعليم السعودية، يقدم العديد من الخدمات الخاصة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات عبر التسجيل في النظام بشكل إلكتروني، كما يوفر خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

آلية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443

يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور. ثم اضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية. اكتب البيانات الخاصة بالطالب. ثم تأكد من كتابة رمز التحقق صحيحًا. انقر على أيقونة تسجيل الدخول. ثم انقر على نتائج الطلاب. ادخل رقم الهوية الوطنية.

طريقة التسجيل في نظام نور

أتاحت وزارة التعليم، التسجيل لأولياء الأمور في نظام نور باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول لمنصة نظام نور التعليمية. ثم انقر على رابط تسجيل ولي الأمر. اختار تسجيل ولي الأمر. ثم ادخل المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة في الحقول المخصصة لها وتشمل الاسم وبعض البيانات المطلوبة. قم بالضغط على “تسجيل طالب جديد”. اذكر صلة القرابة بالطالب، ثم قم بإدخال بيانات الطالب وتشمل تاريخ الميلاد ورقم الهوية. حدد صف الطالب، ثم دخل بيانات الطالب الشخصية وبيانات الاتصال والسكن. ثم اختار المدرسة بحسب الإدارة التعليمية. انقر بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات.

استعلام النتائج 1443 في نظام نور برقم الهوية

كما يسمح النظام الآن بكل سهولة الاستعلام عن التقارير والعلامات المختلفة لدرجات الطلاب وطباعة الشهادات الخاصة بهم بشكل ميسر وسريع، وذلك عبر رابط استعلام نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، سواء كان ذلك من خلال الكمبيوتر أو عن طريق الجوال فيمكنهم الاستعلام ومعرفة نتائج جميع المراحل الدراسية 1442 عبر الدخول إلي رابط نور وإدخال رقم الهوية ورمز التحقق، وبعدها ستظهر الدرجات أمامكم.