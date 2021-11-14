بعد محاولة اقتحام برلمان تونس.. أسلحة بيضاء بحوزة متظاهرين

ذكرت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، أن أجهزة الأمن ضبطت عددا من الأشخاص وسط متظاهري حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وهم يحملون أسلحة بيضاء، قرب مقر البرلمان وسط العاصمة تونس.
وقالت الداخلية التونسية في بيان: "في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال".
وتابعت: "تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم".
ويعزز هذا الإعلان الاتهامات التي تحاصر النهضة باتباع العنف واستخدام السلاح وسيلة ضد خصومها السياسيين.
وكان أنصار النهضة وعدد من القوى المتحالفة معهم قد حاولوا في وقت سابق اقتحام مقر البرلمان التونسي، بعدما تجمعوا في ساحة باردو المجاورة.
وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.
وكانت مبادرة سياسية دعت إلى التظاهر في ساحة باردو، من أجل المطالبة بإنهاء "حالة الاستثناء" التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.
وحاولت حركة النهضة الإخوانية تنظيم تظاهرات معارضة لقيس سعيّد، إلا أنهام لم تنجح في استقطاب عدد كبير من التونسيين.
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