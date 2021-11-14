باريس تطالب أوروبا بفرض عقوبات على العسكريين فى مالى

وقالت المتحدثة الفرنسية، آن كلير لوجوندر، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يتبنى "إطارًا قانونيًا سريعًا من أجل اتخاذ اجراءات تقييدية مماثلة، لتلك التى أقرتها إيكواس، ضد من يعيق المرحلة الانتقالية".
ووفقًا لـ"فرانس برس"، فمن المقرر أن يدافع وزير الخارجية جان إيف لودريان، عن هذا الموقف فى اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبى.
وكانت مجموعة "إيكواس" أعلنت فى الأسبوع الماضى، فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكرى فى مالى، بسبب إرجاء تنظيم الانتخابات التى يُنتظر أن تعيد السلطة إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين فى أغسطس 2020 و مايو 2021.
وبحسب المتحدثة الفرنسية، سيشدد جان إيف لودريان على "قلق فرنسا العميق، وعدد من الشركاء الأوروبيين، من احتمالات لجوء المجموعة العسكرية الحاكمة فى مالى إلى خدمات مرتزقة مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة.
وأضافت آن كلير لوجوندر، أن "الفظائع التى ارتُكبت مع إفلات كامل من العقاب، فى بلدان أخرى موثقة على نطاق واسع"، فى إشارة خاصةً إلى إفريقيا الوسطى.
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