التحالف: مقتل 80 متمردًا حوثيًا فى غارات على مأرب باليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن التحالف تنفيذ 22 استهدافًا لآليات وعناصر الميليشيا فى الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 إرهابيًا حوثيًا.
وأوضح بيان التحالف أن الغارات استهدفت منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة البيضاء، ومحافظة الجوف، جنوب وشمال مدينة مأرب على التوالى.
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