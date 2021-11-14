إثيوبيا: أوروميا تفرض حظر التجول بعد اقتراب التيجراى من أديس أبابا

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الأورومو الإثيوبية، اليوم الأحد، فرض حظر التجول الليلى على منطقة أوروميا المحيطة بالعاصمة أديس أبابا، فى ظل استمرار الصراع بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال أدوجنا أحمد، رئيس مكتب النائب العام فى منطقة أوروميا، فى تصريحات هاتفية، إنه طلب من السكان، البقاء فى المنزل، وأغلقت المنشآت أبوابها، من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة والنصف صباحًا.

وأوضحت الوكالة أن تلك التصريحات جاءت فى اتصال هاتفى مع المسؤول الأورومى، لافتة إلى أن مسلحى تيجراى باتوا على بعد حوالى 200 ميل من العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تعد هذه الخطوة هى الأحدث فى إطار الحرب الأهلية والصراع العرقى المستمر منذ عام، والذى أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات آلاف آخرين، حيث حذرت الأمم المتحدة من خطر وقوع أكثر من 400 ألف مواطن إثيوبى فريسة للمجاعة.