بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، والذي أنعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث.
وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.
وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بتقديم كافة سبل الدعم الفني خلال الدراسات ما قبل السريرية، وأنها ستستمر في تقديم الدعم الفني خلال جميع المراحل المقبلة.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للشركات المصرية لتوفير اللقاحات المحلية، وتوافر تنوع بين مختلف أنواع اللقاحات.
(اليوم السابع المصرية)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.