شكرى يلتقى نظيره الإماراتى ويبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وبحث اللقاء أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وأبرز القضايا على الساحة العربية وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز المصالح المشتركة فى مواجهة التحديات التى تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

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