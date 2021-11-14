طريقة عمل المولتن كيك بصوص الشيكولاتة

المولتن كيك من الحلوى اللذيذة التي نرغب في تناولها دائما لمذاقها الشهي اللذيذ حسب غناها بالشيكولاتة السائحة وهي سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ فمن السهل عملها فالبيت لضمان جودة ونظافتها وسوف نتناول طريقة عملها بكل تكاتها وأسرارها لتصم تحضيرها فالبيت سهل وبجودة ومذاق أفضل من المحلات. مكونات المولتن كيك الغني بالشيكولاتة : ٢٠٠ جرام شيكولاتة خام.

٣ بيض.

٤ معالق سكر.

٢ ملعقة دقيق.

٢ قطعة زبدة.

فانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل المولتن كيك البيتي : نسيح الشيكولاتة في الميكرويف أو بخار ماء. في وعاء على النار هادئة نضع الشيكولاتة السائحة وعليها الزبدة ونقلب جيداً. في وعاء نضع ٣ بيضات والسكر والفانيليا و الملح ونقلب حتى تمتزج المكونات سوياً. نضيف خليط الشيكولاتة ثم ٢ملعقة دقيق ونستمر في الضرب حتى نحصل على خليط المولتن كيك. ندهن قالب المولتن كيك بالزبدة ونرشة بالكاكاو والدقيق ونسكب خليط المولتن كيك وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة. مكونات المولتن كيك الغني بالشيكولاتة :طريقة عمل المولتن كيك البيتي : نزين المولتن كيك برشة سكر بودرة أو بالايس كريم اللذيذ. سوف نتناول طريقة جديدة لعمل المولتن كيك وهي عملة بطريقة سهلة وبدون فرن. طريقة عمل المولتن كيك اللذيذ بدون فرن : كوب سكر.

كوب حليب.

كوب دقيق.

٢ بيضة.

فانيليا.

بيكينج بودر.

رشة ملح.

٢ ملعقة كاكاو خام.

ربع كيلو شيكولاتة. طريقة المولتن كيك بدون فرن: في وعاء أضع البيض والفانيليا واضربهم بالضرب اليدوي ثم نضيف السكر والزيت.

ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر و رشة الملح ونضرب كل المكونات معاً حتى نحصل علي خليط المولتن كيك. استخدم بولات صغيرة الحجم وادهنها بالزيت ورشه من الكاكاو الخام ثم نسكب خليط المولتن كيك. نضع في منتصف كل بوله قطعة شيكولاتة متوسطة الحجم. نحضر صينية كبيرة ونضع بها ٢ كوب ماء مغلي ونرص بها بولات المولتن كيك بالشيكولاتة. نغظي الصينية وبولات المولتن كيك بفوطة نظيفة ثم بغطاء الصينية ونتركها على نار متوسطة لمدة ٢٠ دقيقة أو حسب أكتمال النضج. بتركها تبرد قليلاً ثم نزينها بالسكر البودرة والايس كريم أو أي صوص متوفر. التزين حسب الرغبة لكل شخص مذاقة الخاص في تزين الحلوى. طريقة عمل المولتن كيك اللذيذ بدون فرن :طريقة المولتن كيك بدون فرن: الوسوم

المولتن كيك من الحلوى اللذيذة التي نرغب في تناولها دائما لمذاقها الشهي اللذيذ حسب غناها بالشيكولاتة السائحة وهي سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ فمن السهل عملها فالبيت لضمان جودة ونظافتها وسوف نتناول طريقة عملها بكل تكاتها وأسرارها لتصم تحضيرها فالبيت سهل وبجودة ومذاق أفضل من المحلات. مكونات المولتن كيك الغني بالشيكولاتة : ٢٠٠ جرام شيكولاتة خام.

٣ بيض.

٤ معالق سكر.

٢ ملعقة دقيق.

٢ قطعة زبدة.

فانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل المولتن كيك البيتي : نسيح الشيكولاتة في الميكرويف أو بخار ماء. في وعاء على النار هادئة نضع الشيكولاتة السائحة وعليها الزبدة ونقلب جيداً. في وعاء نضع ٣ بيضات والسكر والفانيليا و الملح ونقلب حتى تمتزج المكونات سوياً. نضيف خليط الشيكولاتة ثم ٢ملعقة دقيق ونستمر في الضرب حتى نحصل على خليط المولتن كيك. ندهن قالب المولتن كيك بالزبدة ونرشة بالكاكاو والدقيق ونسكب خليط المولتن كيك وندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة. مكونات المولتن كيك الغني بالشيكولاتة :طريقة عمل المولتن كيك البيتي : نزين المولتن كيك برشة سكر بودرة أو بالايس كريم اللذيذ. سوف نتناول طريقة جديدة لعمل المولتن كيك وهي عملة بطريقة سهلة وبدون فرن. طريقة عمل المولتن كيك اللذيذ بدون فرن : كوب سكر.

كوب حليب.

كوب دقيق.

٢ بيضة.

فانيليا.

بيكينج بودر.

رشة ملح.

٢ ملعقة كاكاو خام.

ربع كيلو شيكولاتة. طريقة المولتن كيك بدون فرن: في وعاء أضع البيض والفانيليا واضربهم بالضرب اليدوي ثم نضيف السكر والزيت.

ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر و رشة الملح ونضرب كل المكونات معاً حتى نحصل علي خليط المولتن كيك. استخدم بولات صغيرة الحجم وادهنها بالزيت ورشه من الكاكاو الخام ثم نسكب خليط المولتن كيك. نضع في منتصف كل بوله قطعة شيكولاتة متوسطة الحجم. نحضر صينية كبيرة ونضع بها ٢ كوب ماء مغلي ونرص بها بولات المولتن كيك بالشيكولاتة. نغظي الصينية وبولات المولتن كيك بفوطة نظيفة ثم بغطاء الصينية ونتركها على نار متوسطة لمدة ٢٠ دقيقة أو حسب أكتمال النضج. بتركها تبرد قليلاً ثم نزينها بالسكر البودرة والايس كريم أو أي صوص متوفر. التزين حسب الرغبة لكل شخص مذاقة الخاص في تزين الحلوى. طريقة عمل المولتن كيك اللذيذ بدون فرن :طريقة المولتن كيك بدون فرن:

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