العراق.. اعتقال شخص ينشر "فيديوهات خاصة" لتجمعات النساء

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الأحد، اعتقال شخص ينشر، عبر منصة "تيك توك"، فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف.

وقالت خلية الإعلام الأمني، على حسابها الرسمي في تويتر: "بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعا إلكترونيا على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني".

وأضافت: "تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه في إحدى أحياء المحافظة".

وتابع: "وقد دونت أقواله أصوليا واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف".

وذكرت خلية الإعلام الأمني أنه تمت إحالة الموقوف على الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقه.