8 ملايين و625 ألفا إجمالى إصابات كورونا بقارة إفريقيا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الذراع الصحى للاتحاد الإفريقى، بلوغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 8 ملايين و 625 ألف إصابة و 220 ألفا و300 وفاة بينما تعافى 7 ملايين و959 ألف شخص حتى الآن.





وبلغت نسبة تحصين سكان القارة السمراء بلقاح كورونا 5.9 %، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 8.5 %. وأوصت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس. يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطواريء والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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