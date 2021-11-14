الداخلية اللبنانية: 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق

جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى، إنه تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبنانى للمشاركة فى عمليات إخماد الحرائق فى عدد من المناطق، وخصوصا فى منطقة بيت مرى بمنطقة المتن بمحافظة جبل لبنان، والتى تجددت الحرائق الضخمة فيها بعد السيطرة عليها بساعات قليلة".





وأوضح وزير الداخلية، أنه تم تجهيز بركة مياه صناعية فى منطقة "ديرالقلعة" لزيادة فعالية عملية الإطفاء، وطلب من محافظ جبل لبنان القاضى محمد مكاوى وضع جميع الإمكانيات المتاحة تحت تصرف عناصر الإطفاء. وأشار إلى أن هناك 19 سيارة إطفاء تشارك فى عمليات مكافحة الحريق بالفعل، كما أعطى تعليماته إلى فوج إطفاء بيروت للتحرك ومؤازرة الدفاع المدنى فى عمليات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها بشكل أوسع، وانطلقت 3 سيارات من مركز الفوج لهذا الغرض.

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