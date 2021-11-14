بعد تشكيله الجديد.. اجتماع مجلس السيادة السودانى بكامل أعضائه

جدة - نرمين السيد - وأدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالى الجدد فى السودان، الجمعة الماضية، القسم أمام رئيس المجلس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن ياسر العطا فى تصريح صحفى عقب مراسم أداء القسم، أن تشكيل المجلس يأتى فى إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة فى الحرية، السلام والعدالة وترسيخ دعائم الدولة المدنية وانجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية.

وأضاف الفريق الركن ياسر العطا أن تشكيل المجلس، جاء بعد مسيرة طويلة من البحث والتقصى والمشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية فى أقاليم السودان المختلفة، تحقيقا لمبادئ توسيع دائرة المشاركة وعدم الإقصاء.

وأكد عضو مجلس السيادة، أن باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسى لإنجاح مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق كل شعاراتها، وصولا لانتخابات حره ونزيهة خلال الفترة المحددة لها فى يوليو 2023م.