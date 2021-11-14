عمل الوفل اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة

الوفل من الحلويات اللذيذة التي يعشقها كل كبير وصغير و نرغب في تناولها بإستمرار لمذاقها الشهي وهي باهظة الثمن اذا قمنا بشرائها من المحلات جاهزة فسوف نتعلم اليوم معاً طريقة عمل الوفل اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة وبجودة عالية ومذاق شهي مثل الوفل الجاهز في المحلات.

الوفل البيتي تضمني صحتة ونظافته للحفاظ على جودة الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة حيث لا يوجد من لا يحب الحلويات وتناولها ولا يصح شراء الحلوى جاهزة من المحلات لا نضمن ما مدا نظافتها فتسعى حواء إلى أن تلم وتتعلم كل ما هو جديد لتشبع رغبات أسرتها وضمان لهم الجودة والطعم اللذيذ. مكونات عمل الوفل البيتي بصوص الشيكولاتة: كوب ونصف دقيق أبيض

كوب ونصف لبن.

٣ معالق كبيرة نشأ.

بيضة.

فانيليا.

زبدة.

بيكينج بودر

رشة ملح. طريقة عمل الوفل البيتي اللذيذ: نخلط المكونات الجافة معاً و هي(الدقيق و ورشة الملح والبيكنج بودر والنشأ). نقوم بإضافة اللبن على المكونات الجافة ونضرب بالضرب الكهربائي. نضيف البيضة و الزبدة و الفانيليا مع الاستمرار في الضرب حتى يصبح القوام كريمي و تمتزج كل المكونات. نترك عجينة الوفل في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ندهن مكنة الوفل بالزيت ونضع عجينة الوفل. نتركها من ٧ ل ١٠ دقائق حتى تنضج. عند عدم توافر مكنة الوفل نستخدم طاسة صغيرة غير لاصقة وندهنها بالزيت ونضع بها عجينة الوفل ونتركها حتة تأخد لون ذهبي ثم نقلبها علي الوجة الاخر تاخد لون ذهبي أيضاً. عمل صوص الشيكولاتة لتزين الوفل: ١ كوب نسكويك.

١ علبة زبادي

١ كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاتة: في الخلاط الكهربائي نضع كوب كوب النسكويك وعلبة الزبادي و كوب السكر البودرة واضربهم حتى يتجانس كل المكونات. أضيف نصف كوب الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الضرب واحدة واحدة حتي ننتهي من كل كمية الزيت ونحصل علي صوص شيكولاتة ثقيل. لتخفيف صوص الشيكولاتة نقوم بإضافة لبن حوالي ٤ معالق أو حسب القوام التي ترغبي به. طريقة تزين الوفل: نحضر موز متقطع شرائح و فراولة متقطعة شرائح و صوص الشيكولاتة الذي تم تحضير ومكسرات. نضع على الوفل صوص الشيكولاتة وعليه قطع الموز والفراولة ونضع عليه واحدة وافل أخري ونسكب عليها صوص شيكولاتة ومكسرات. مكونات عمل الوفل البيتي بصوص الشيكولاتة:طريقة عمل الوفل البيتي اللذيذ:عمل صوص الشيكولاتة لتزين الوفل:طريقة عمل صوص الشيكولاتة:طريقة تزين الوفل: الوسوم

الوفل من الحلويات اللذيذة التي يعشقها كل كبير وصغير و نرغب في تناولها بإستمرار لمذاقها الشهي وهي باهظة الثمن اذا قمنا بشرائها من المحلات جاهزة فسوف نتعلم اليوم معاً طريقة عمل الوفل اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة وبجودة عالية ومذاق شهي مثل الوفل الجاهز في المحلات.

الوفل البيتي تضمني صحتة ونظافته للحفاظ على جودة الأطعمة التي يتناولها أفراد الأسرة حيث لا يوجد من لا يحب الحلويات وتناولها ولا يصح شراء الحلوى جاهزة من المحلات لا نضمن ما مدا نظافتها فتسعى حواء إلى أن تلم وتتعلم كل ما هو جديد لتشبع رغبات أسرتها وضمان لهم الجودة والطعم اللذيذ. مكونات عمل الوفل البيتي بصوص الشيكولاتة: كوب ونصف دقيق أبيض

كوب ونصف لبن.

٣ معالق كبيرة نشأ.

بيضة.

فانيليا.

زبدة.

بيكينج بودر

رشة ملح. طريقة عمل الوفل البيتي اللذيذ: نخلط المكونات الجافة معاً و هي(الدقيق و ورشة الملح والبيكنج بودر والنشأ). نقوم بإضافة اللبن على المكونات الجافة ونضرب بالضرب الكهربائي. نضيف البيضة و الزبدة و الفانيليا مع الاستمرار في الضرب حتى يصبح القوام كريمي و تمتزج كل المكونات. نترك عجينة الوفل في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ندهن مكنة الوفل بالزيت ونضع عجينة الوفل. نتركها من ٧ ل ١٠ دقائق حتى تنضج. عند عدم توافر مكنة الوفل نستخدم طاسة صغيرة غير لاصقة وندهنها بالزيت ونضع بها عجينة الوفل ونتركها حتة تأخد لون ذهبي ثم نقلبها علي الوجة الاخر تاخد لون ذهبي أيضاً. عمل صوص الشيكولاتة لتزين الوفل: ١ كوب نسكويك.

١ علبة زبادي

١ كوب سكر بودرة.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاتة: في الخلاط الكهربائي نضع كوب كوب النسكويك وعلبة الزبادي و كوب السكر البودرة واضربهم حتى يتجانس كل المكونات. أضيف نصف كوب الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الضرب واحدة واحدة حتي ننتهي من كل كمية الزيت ونحصل علي صوص شيكولاتة ثقيل. لتخفيف صوص الشيكولاتة نقوم بإضافة لبن حوالي ٤ معالق أو حسب القوام التي ترغبي به. طريقة تزين الوفل: نحضر موز متقطع شرائح و فراولة متقطعة شرائح و صوص الشيكولاتة الذي تم تحضير ومكسرات. نضع على الوفل صوص الشيكولاتة وعليه قطع الموز والفراولة ونضع عليه واحدة وافل أخري ونسكب عليها صوص شيكولاتة ومكسرات. مكونات عمل الوفل البيتي بصوص الشيكولاتة:طريقة عمل الوفل البيتي اللذيذ:عمل صوص الشيكولاتة لتزين الوفل:طريقة عمل صوص الشيكولاتة:طريقة تزين الوفل:

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