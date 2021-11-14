السعودية : القبض على أردنيين نفذوا عمليات نصب واحتيال

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دوت الخليج :- أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
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