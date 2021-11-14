أخبار اليمن : مأرب.. ضبط ذخائر ومقذوفات في جبل مراد

مأرب.. ضبط ذخائر ومقذوفات في جبل مرادضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، كمية كبيرة من الذخائر والمقذوفات في أحد المنازل بمديرية جبل مراد.

وأوضح مصدر أمني أن الذخائر والأعيرة النارية والقذائف التي تم ضبطها، كان مرتزقة العدوان قد خبأوها في أحد المنازل بمديرية جبل مراد قبل دحرهم من المديرية.

وأشار إلى أن من ضمن المضبوطات قذائف هاون وصناديق ذخيرة الجي ثري، وذخيرة عيار 50.

وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في كشف مخابئ ومخازن الأسلحة التي أخفاها العدوان في المديرية، وإحباط تهريبها.