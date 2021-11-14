قيس سعيد يبحث مع الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل الأوضاع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس التونسى قيس سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبى، اليوم الأحد، الوضع العام فى البلاد، كما تطرقا إلى أهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو.





وذكر الاتحاد العام التونسى للشغل، فى بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى بين الرئيس التونسى والطبوبى. يذكر أن قيس سعيد كان قد أعلن عن تدابير استثنائية يوم 25 يوليو الماضى تتعلق بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من مهامه وتولى رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية وذلك بمقتضى الفصل 80 من الدستور.

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