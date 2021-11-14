ولى العهد السعودى يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية "، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، التى ستكون أول مدينة غير ربحية فى العالم، لتكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحى عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.





وقال ولى العهد السعودى - فى تصريح أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - إن المدينة ستساهم فى دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل؛ من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، وتضم جملة من الخدمات التى ستساهم فى إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة.

وأوضح أن المدينة ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل مركزا للمؤتمرات، ومتحفا علميا، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين فى العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، وستعمل على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوى المساهمات المجتمعية حول العالم.

وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بولى العهد بحى عرقة بمحاذاة وادى حنيفة، على مساحة تقدر بحوالى (3.4) كيلو متر مربع.

يذكر أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.

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