مصرع شخص وإصابة آخر فى انفجار سيارة خارج مستشفى بمدينة ليفربول

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عن بيان صادر عن شرطة المدينة، أنه تم نقل المصاب لتلقى العلاج فى إحدى المستشفيات، وأوضح أن إصابته ليست خطيرة.

وأشار البيان إلى أن السيارة التى انفجرت هى سيارة أجرة (تاكسى) توقفت فى المستشفى قبل وقت قصير من وقوع الانفجار، مضيفا أن ضباط مكافحة الإرهاب يقودون التحقيقات فى الواقعة.

من جانبها، وصفت عمدة ليفربول جوان أندرسون، الحادث بأنه "مقلق ومزعج"، معربة عن شكرها لخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة وتهدئة الوضع.

وأشارت "سكاى نيوز" إلى أن قوات الشرطة لم تلقى القبض على أى مشتبه به حتى الآن.