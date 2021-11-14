برنامج المكافآت جني البنك السعودي الفرنسي وكيفية استبدال النقاط

من خلال برنامج مكافآت البنك السعودي الفرنسي، يمكن للعملاء ربح نقاط “جنى” مقابل كل معاملة يتم إجراؤها، حيث تم تصميم البرنامج لتقدين علاقة بنكية منها يتم تقديم مكافأة للعملاء، حيث يتم اكتساب نقاط جنى مقابل العمليات البنكية والمصرفية التي يتم إجراؤها، من خلال المشتريات عبر البطاقات الائتمانية أو المشتريات من بطاقة مدى، وعمليات سداد الفواتير الإلكترونية، والتمويل الشخصي والقروض، والتمويل العقاري وغيرها من كل العمليات التي تنفذ عبر البنك وقنواته الرقمية والسفر بنقاط جنة عبر برنامج الفرسان.

كيفية التسجل في برنامج جنى للمكافآت؟

يحق لجميع العملاء الأفراد في البنك السعودي الفرنسي الانضمام إلى برنامج مكافآت جنى ويمكنهم التسجيل في البرنامج مجانًا على صفحة الحساب الشخصي للعميل على موقع فرنسي بلس.

كيف يتم جمع نقاط جنى في برنامج مكافآت البنك السعودي الفرنسي؟

يمكن أن تكسب معظم المعاملات المصرفية أو المنتجات المقدمة من خلال القنوات الإلكترونية وغيرها من القنوات المصرفية نقاطًا. تتم الموافقة على النقاط بعد شهر واحد من تاريخ المعاملة ويجب استخدامها في غضون 3 سنوات من ذلك التاريخ.

كيف أستبدل نقاط جنى؟

يمكن استبدال نقاط برنامج Jana Rewards بقسائم الهدايا أو التبرع بها للجمعيات الخيرية أو تحويلها إلى أحد برامج المكافآت الشريكة لدينا.

يقدم كتالوج الهدايا على موقع French Plus الإلكتروني قائمة طويلة من المنتجات ، بالإضافة إلى منتجات التجميل والصحة ، يمكن للعملاء أيضًا استخدام النقاط لاسترداد المنتجات الإلكترونية وحجوزات الفنادق والتذاكر أو الحصول على قسائم للمطاعم أو المتنزهات.

خطوات التسجيل في البرنامج وكيفية كسب نقاط إدارة الأعمال

للتسجيل في برنامج المكافآت، يجب الدخل على موقع البنك السعودي الفرنسي اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالتسجيل في حساب Fransi Mobile أو FransiPlus الخاص بك.

من قائمة الخيارات، يتم تحديد مكافآت جنى.

استخدم اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به.

من خلال المنتجات والتكنولوجيا التي يوفرها هذا البنك الفرنسي، يمكن لعملائه إضافة نقاط برنامج مكافآت جنى من خلال ماكينات البنك وأجهزة الصراف الآلي وتقنيات الدفع الأخرى، مثل استخدام التحويلات والهوايات الائتمانية وهوايات مدى ودفع الفواتير، أعمال البنك، بنك بوينت السعودي الفرنسي

يوفر لك برنامج مكافآت Jane Banque Saudi France مجموعة متنوعة من الخيارات لتجربة استبدال النقاط الشخصية، مثل: