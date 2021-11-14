قرض الإسكان المدعوم من وزارة الإسكان في المملكة 2021 اقرأ معنا شروط القرض

قرض الإسكان المدعوم من وزارة الإسكان حيث يمنح بنك الإسكان المواطنين السعوديين قيمة قرض الإسكان والذي يساعد في تحقيق أمالهم وأهم احتياجاته سواء كانت شراء ممتلكات عقارية مثل المنزل أو يشترى بمبلغ قرض الإسكان سيارة حيث يقدم بنك الإسكان العديد من الخدمات للعملاء المستفيدين من الخدمات من أهمها الحصول على مبلغ قرض الإسكان بالإضافة إمكانية الموظف العمل في المنشآت الصغيرة السعودية و الاستفادة من الحصول على القرض كما يقدم بنك الإسكان للعملاء التمويل حسب قيمه الراتب الذي يحصل عليه الموظف في المنشآت السعودية المختلفة سوف نلقي الضوء حول شروط قرض بنك الإسكان وكيفية الحصول عليه.

شروط قرض الإسكان المدعوم من وزارة الإسكان

للحصول على هذا القرض يتطلب مجموعة من الشروط يجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول على قرض الإسكان وهى:

يجب أن يكون المتقدم يعمل موظفا في احدي الجهات الرسمية المعترف بها في المملكة.

يجب تقديم كل الأوراق والوثائق الرسمية الثبوتية للتالي:

أحضار أستمارة مخصصة للتمويل حيث يقوم مقدم الطلب بكتابة كافة البيانات الشخصية حيث تتضمن الاستمارة مجموعة من الأسئلة حول راتب المقدم و نوع العقار. يجب أن يكون عمر الشخص الذي يريد الحصول على قرض الإسكان يتراوح ما بين 18 عاما و 70 عاما من تاريخ استحقاق أخر قسط من قيمة مبلغ القرض. يجب أحضار كفيل براتب محول أو دخل حر موثق حسب القواعد المعمول بها ليقوم بضمان الشخص صاحب قرض الإسكان. كتابة المسمى الوظيفي الخاص بالموظف من المؤسسة التي يعمل بها والتي تثبت حقيقة عمله داخل هذه المؤسسة. قرض الإسكان يقدم تحت شروط وضوابط الشريعة الإسلامية. يشترط أن تكون العملة المتداولة والخاصة بمبلغ قرض الإسكان هي الريال السعودي فقط. يجب أحضار صورة ضوئية واضحة للهوية الوطنية للشخص المتقدم لطلب الحصول على قرض الإسكان.

كيفية الحصول على مبلغ قرض بنك الإسكان

بعد استيفاء الشروط المعلن عنها من بنك الإسكان يمكن للموظف في المؤسسات السعودية الراغب في التقديم للاستفادة من قرض الإسكان أن يقيم المشروع الخاص به بعد حصوله على مبلغ القرض المناسب له يمكن التواصل مع بنك الإسكان من خلال الوسائل المتاحة الأتية:

الذهاب إلى العنوان الميداني لبنك الإسكان في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

متاح التواصل مع بنك الإسكان عبر الاتصال على أرقام الهواتف الأتية:

4070200011 ، 4070030011 المخصصة لذلك. وهي يمكن التواصل عبر صندوق بريد رقم 68222 او11527 كما يمكن إرسال الرسائل الإلكترونية لبنك الإسكان عبر العنوان الإلكتروني التالي: @ https://www.housing.gov.sa/.

يلقي قرض الإسكان في المملكة العربية استحسان العديد من الموطنين في الحصول علية والذي يساعدهم في تلبيه متطلباتهم الخاصة بعمليات بناء عقار أو شراؤه من خلال خدمات بنك الإسكان المتاحة للموظفين تعرفنا سويا من خلال هذا المقال على شروط قرض الإسكان وكيفية الحصول عليه.