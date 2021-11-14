أخبار اليمن : جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة

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جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة

أصيب 4 مواطنين بجروح خطرة اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدةأصيب 4 مواطنين بجروح خطرة اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن هذه الجريمة جاءت بعد ساعات من جريمة أخرى ارتكبها جيش العدو السعودي في مديرية منبه راح ضحيتها شهيد و3 جرحى. وأدان المصدر بشدة استمرار ارتكاب العدو السعودي للجرائم بحق المدنيين على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

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