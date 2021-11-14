النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وشدد "شالنبرج"، فى تصريحات أوردته "إذاعة مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد، على ضرورة الزيادة من معدل التطعيم، مبينا فى الوقت ذاته أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بلغت نحو 65 فى المائة من السكان، وهى من أقل معدلات التطعيم فى غرب أوروبا. وتأتى الإجراءات التى اتخذها المستشار النمساوى فى محاولة لمواجهة القفزة فى الإصابات التى بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية فى النمسا.

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