الكنيست الإسرائيلى يقر مشروع قانون يُقيد ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأقرت اللجنة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الكنيست ليقر بالقراءة الأولى، ويتم إقرار القوانين فى الكنيست بثلاث قراءات، لتصبح بعدها سارية المفعول.

وقال وزير العدل الإسرائيلى إن "إقرار القانون مبدأ مهم فى أساس تصور أن الحكومة ستعمل لصالح المواطنين وليس لصالحها ولصالح بقائها وهو ما سيعمل على تقوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

جدير بالذكر أن هذا القانون لن يؤثر على إمكانية عودة رئيس الوزراء الإسرائيل السابق بنيامين نتنياهو للحكم، لأنه لا يؤثر بشكل رجعى. وفى إمكان نتنياهو، إن استطاع، العودة لمدة ثمان سنوات أخرى.

ويختلف هذا القانون عن مشروع قانون آخر ينوى جدعون ساعر تقديمه ويمنع المتهم فى قضايا جنائية من تشكيل حكومة وهذا هو ما سيمنع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة.