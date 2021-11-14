مجلس السيادة السودانى يتعهد بتشكيل حكومة مدنية قريبا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "واس"، عقد مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، اليوم الأحد، اجتماعه بكامل عضويته برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، والذى رحب بالأعضاء الجدد. ووعد مجلس السيادة السودانى برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وفى مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة فى الحرية والسلام والعدالة. وتعهد الأعضاء بتقديم نموذج أمثل فى إدارة شؤون البلاد بصورة ترضى الشعب السودانى، وتشكيل حكومة مدنية فى الأيام القليلة القادمة.

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