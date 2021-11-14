قوات الأمن العراقية تدمر وكرين إرهابيين بينهما نفق فى محافظة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جوية لاستهداف العناصر الإرهابية شمالى غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل يربط بينهما نفق يحتوى أسلحة متنوعة.
وكانت خلية الإعلام الأمنى قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن القوات الجوية العراقية نفذ بواسطة طائرات من طراز "أف 16" ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمالى غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين.
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