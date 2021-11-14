”رويترز”: بولندا تطالب ”الناتو” بإجراءات ملموسة لحل أزمة المهاجرين

قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن حلف شمال الأطلسي لا بد أن يتخذ "خطوات ملموسة" لحل أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مورافيتسكي قوله اليوم الأحد إن بولندا وليتوانيا ولاتفيا ربما تطلب إجراء مشاورات بموجب البند الرابع من معاهدة حلف الناتو، حيث أنه بموجب هذا البند، يمكن لأي دولة عضو أن تطلب إجراء مشاورات إذا رأت أن وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها عرضة للتهديد.
وأضاف مورافيتسكي: "لا يكفي مجرد أن نعبر عن القلق، الآن نحتاج إلى خطوات ملموسة والتزام الحلف بأكمله"، لافتا إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون فرض المزيد من العقوبات على بيلاروس "بما في ذلك الإغلاق الكامل للحدود".
وسافر آلاف المهاجرين إلى بيلاروس على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم وجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود بين بيلاروس وبعض بلدان الحلف، وخاصة بولندا، وسط برودة قارسة.
ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروس بتدبير الأزمة للضغط عليه، بعد العقوبات التي فرضها على مينسك، لكن الأخيرة نفت ذلك مرارا.
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