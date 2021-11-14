البيت الأبيض: التضخم سببه الجائحة وليس سياسات بايدن

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، برايان ديز، إن التضخم وارتفاع الأسعار مشكلة عالمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وليس نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح ديز في حديثه مع شبكة "سي إن إن" أن إدارة بايدن لم تخطئ في قولها سابقا إن التضخم سيكون مشكلة قصيرة الأجل.

وسجل التضخم الأمريكي هذا الأسبوع أعلى مستوى في ثلاثين عاما، الأمر الذي عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وكانت وزارة العمل الأمريكية أعلنت ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات التي يعتمد عليها المستهلكون يوميا بوتيرة أسوأ من المتوقع.