تبادل لإطلاق النار بين قوات أرمينيا وأذربيجان عند الحدود

أعلنت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

تبادل لإطلاق النار بين قوات أرمينيا وأذربيجان عند الحدودمجهول يلقي قنبلة يدوية على نقطة تفتيش أذربيجانية في قره باغ (فيديو)

وذكرت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات الأذربيجانية حاولت بعد ظهر اليوم إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود، ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين.

وأضاف البيان أن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذربيجاني التموضع في المنطقة المذكورة، مقرا بأن الوضع لا يزال متوترا، وأن محادثات تجري حاليا بوساطة روسيا لتسوية الوضع.

ولفت البيان إلى عدم وقوع إصابات من الجانب الأرمني جراء الحادث، دون كشف المنطقة التي حصل فيها تبادل إطلاق النار.

من جانبها، حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمنية المسؤولية عن "محاولة تدبير استفزاز جديد بهدف تصعيد التوترات عند الحدود في مقاطعة لاتشين".

وذكر البيان أن العسكريين الأذربيجانيين رصدوا منذ صباح اليوم حشد جنود وآليات قتالية للجيش الأرمني عند الحدود في هذه المنطقة تمهيدا للاستفزاز الوشيك، مضيفا أن قوات الجيش الأذربيجاني المنتشرة هناك اتخذت "إجراءات عاجلة" لمنعه.

وأوضح البيان أن الحديث يدور عن "الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها وفقا للخطة المعدة مسبقا"، وأن هذه الإجراءات "أجبرت عناصر جيش العدو على الانسحاب من المنطقة، ولا يزال الوضع العملياتي هناك الآن تحت سيطرة القوات الأذربيجانية".

ويأتي ذلك بعد نحو عام من الجولة الأخيرة من النزاع المسلح بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في منطقة قره باغ المتنازع عليها. واختتمت جولة الصراع تلك بانتزاع أذربيجان جزءا ملموسا من الأراضي التي كانت خاضعة على مدى سنين لسيطرة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا، ونشرت بعد جولة الصراع الأخيرة قوات حفظ سلام روسية في المنطقة الفاصلة بين الطرفين.