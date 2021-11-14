تمويلك نقدى وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقساط مجدولة وميسرة

تمويلك نقدى وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويلك من شركة النايفات للتمويل ، بمبالغ مالية كبيرة ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على السيولة النقدية ، التي يحتاج إليها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، وتعتبر شركة النايفات للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة من العروض التمويلية الميسرة.

مميزات التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة النايفات للتمويل ، للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، بتسهيلات عديدة في السداد ، وبمبالغ تمويلية كبيرة ، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي.

برنامج تمويل شركة النايفات مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة النايفات للتمويل بالمملكة ، يمكن أن يصل حتي 300 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكن أن يحصل على مبلغ مالي يصل إلي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري.

إجراءات سهلة وسريعة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي.

الحد الأقصى لمدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

توفر الشركة للعملاء إمكانية تجديد التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية عن طريق عدة طرق ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني لتمويل شركة النايفات ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، كما يمكن التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع شركة النايفات للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.