سيف الإسلام القذافي يترشح لرئاسة ليبيا
قدم سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، اليوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر القادم.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام ليبية، أن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق ترشحه للانتخابات في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها الواقعة في جنوب غرب ليبيا.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيان لها، أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه "مستكملا جميع المصوغات القانونية" المنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وأكدت المفوضية أن القذافي استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي.
من جانبه، ذكر عضو المفوضية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بالخير، في حديث إلى قناة "ليبيا الأحرار"، أن سيف الإسلام تقدم بأوراق الترشح، لكن طلبه لم يقبل بعد.
وسبق أن أعلنت المفوضية في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.. وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
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