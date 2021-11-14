جيبوتي: الولايات المتحدة لن تستخدم أراضينا للتدخل في إثيوبيا

أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تستخدم أراضي بلاده للتدخل في إثيوبيا.
وقال في بيان بعد تصريحات منسوبة لمسؤول عسكري أميركي حول عمل القوات الأميركية في جيبوتي: "البعض أعرب عن قلقه حيال استخدام أراضي جيبوتي للتدخل العدائي في الدول المجاورة. هذا لن يحدث لأن حكومة جيبوتي مرتبطة بعلاقات مع جيرانها".
وأضاف وزير الخارجية أن "جيبوتي تقدر شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذه الشراكة غير موجهة ضد أي دولة أخرى".
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