عروض آيفون 13 أمازون السعودية في نوفمبر والجمعة البيضاء 2021

عروض آيفون 13 أمازون السعودية تشمل خصومات مميز على أحدث الأجهزة التي أنتجتها شركة أبل فمتوفر في إطار تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية ومن بين أفضلها ايفون 13 برو 128 جيجا بايت كما وفر المتحر خصومات على ايفون 13 برو 256 الأزرق وألوان أخرى متنوعة من بينها اللون الذهبي، وينافس متجر أمازون العديد من المنافذ التي تعمل على توفير الجوال من بينها عروض مكتبة جرير للجوالات الذكية.

عروض آيفون 13 أمازون السعودية

هناك أنواع مختلفة من الجوالات الذكية المتوفرة من خلال متجر أمازون من بينها عروض آيفون 13 أمازون السعودية وتتمثل أفضل العروض والتخفيضات في التالي:

متوفر لدى أمازون جوال ابل ايفون 13 مساحة تخزين الجوال تصل إلى 128 جيجا بايت، ويمكن الحصول عليه باللون الزهري بسعر 3779 ريال سعودي.

وهناك أيضًا جوال ابل ايفون 13 بألوان رائعة، منها اللون الذهبي واللون ضوء النجوم، بالإضافة إلى اللون الفضي، جميع هذه الألوان متوفرة لمساحة التخزين 256 جيجا بايت قيمة الجوال تصل إلى 5199 ريال سعودي.

كما أنه متوفر من خلال المتجر أحدث النسخ المميزة من جوال ابل ايفون بمساحة تخزين 512 جيجا بايت، اللون الفضي وألوان متنوعة أخرى، يمكن الحصول عليه بمبلغ 6199 ريال سعودي ويمكن الاستعلام عن أحدث الألوان المتميزة من خلال موقع متجر أمازون.

عروض جوال أبل ايفون 13 برو ماكس

أما عن جوال ابل ايفون 13 برو الجديد الذي تبلغ مساحته حوالي 1 تيرا بايت باللون الذهبي أو اللون الأزرق أو اللون الرصاصي الداكن أيضًا، فقد بلغت قيمته في متجر أمازون حوالي 7199 ريال سعودي.

عروض الجوالات الذكية من أمازون

ومتوفر مجموعة من جوالات سامسونج أيضًا في إطار العروض المميزة من خلال المتجر، وهذه العروض تتمثل في:

الحصول على جوال سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بمساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، سعره داخل العروض يصل إلى 3999 ريال سعودي.

ومتوفر أيضًا جوال سامسونج جالكسي ام 12 ذكي ثنائي بمساحة التخزين متوسطة وهي 64 جيجا بايت، وحجم الذاكرة العشوائية يصل إلى أربعة جيجا بايت، فقط سعره 599 ريال سعودي، وتبدأ العروض على هذه الجوالات من منتصف الشهر الجاري في إطار العروض الجديدة.